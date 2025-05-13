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В Аргентині у підвалі суду знайшли десятки ящиків з нацистськими матеріалами

Київ • УНН

 • 658 перегляди

В Аргентині виявили 83 ящики з нацистськими матеріалами часів Другої світової війни, які були відправлені з посольства Німеччини в Токіо. Експерти вивчатимуть їх на наявність підказок про Голокост.

В Аргентині у підвалі суду знайшли десятки ящиків з нацистськими матеріалами

Десятки ящиків з нацистськими матеріалами, конфіскованими аргентинською владою під час Другої світової війни, були виявлені у підвалі Верховного суду країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Зазначається, що 83 ящики були відправлені посольством Німеччини в Токіо до Аргентини в червні 1941 року на борту японського пароплава "Нан-а-Мару". У той час великий вантаж привернув увагу влади, яка побоювалася, що його вміст може вплинути на нейтралітет Аргентини у війні.

Незважаючи на заяви німецьких дипломатичних представників, що в ящиках були особисті речі, митні органи Аргентини випадково обшукали п’ять ящиків. Вони знайшли листівки, фотографії та пропагандистські матеріали часів нацистського режиму, а також тисячі блокнотів, що належали нацистській партії. Федеральний суддя конфіскував матеріали та передав справу до Верховного суду

- йдеться у статті.

Видання вказує, що наразі незрозуміло, чому предмети було відправлено до Аргентини або які дії, якщо такі були, вжив тоді Верховний суд.

Після відкриття однієї з коробок ми виявили матеріал, призначений для консолідації та пропаганди ідеології Адольфа Гітлера в Аргентині під час Другої світової війни

– йдеться в повідомленні суду.

Вказується, що всі знайдені матеріали перевезли до спеціального приміщення з додатковими заходами безпеки. Верховний суд також запросив Музей Голокосту в Буенос-Айресі долучитися до процесу інвентаризації та збереження виявлених документів.

"Експерти також досліджуватимуть їх на наявність будь-яких підказок щодо досі невідомих аспектів Голокосту, таких як міжнародні фінансові мережі, які використовували нацисти", - пише видання.

Нагадаємо

У січні у Нідерландах було опубліковано базу даних з іменами 425 тисяч підозрюваних у співпраці з нацистами під час Другої світової війни. Архів містить дані про військових злочинців, членів NSB та тих, хто був визнаний невинним.

Швейцарський банк приховував масштаби співпраці з нацистами - розслідування05.01.25, 21:00 • 40190 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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