В Аргентині у підвалі суду знайшли десятки ящиків з нацистськими матеріалами
Київ • УНН
В Аргентині виявили 83 ящики з нацистськими матеріалами часів Другої світової війни, які були відправлені з посольства Німеччини в Токіо. Експерти вивчатимуть їх на наявність підказок про Голокост.
Десятки ящиків з нацистськими матеріалами, конфіскованими аргентинською владою під час Другої світової війни, були виявлені у підвалі Верховного суду країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Зазначається, що 83 ящики були відправлені посольством Німеччини в Токіо до Аргентини в червні 1941 року на борту японського пароплава "Нан-а-Мару". У той час великий вантаж привернув увагу влади, яка побоювалася, що його вміст може вплинути на нейтралітет Аргентини у війні.
Незважаючи на заяви німецьких дипломатичних представників, що в ящиках були особисті речі, митні органи Аргентини випадково обшукали п’ять ящиків. Вони знайшли листівки, фотографії та пропагандистські матеріали часів нацистського режиму, а також тисячі блокнотів, що належали нацистській партії. Федеральний суддя конфіскував матеріали та передав справу до Верховного суду
Видання вказує, що наразі незрозуміло, чому предмети було відправлено до Аргентини або які дії, якщо такі були, вжив тоді Верховний суд.
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Вказується, що всі знайдені матеріали перевезли до спеціального приміщення з додатковими заходами безпеки. Верховний суд також запросив Музей Голокосту в Буенос-Айресі долучитися до процесу інвентаризації та збереження виявлених документів.
"Експерти також досліджуватимуть їх на наявність будь-яких підказок щодо досі невідомих аспектів Голокосту, таких як міжнародні фінансові мережі, які використовували нацисти", - пише видання.
Нагадаємо
У січні у Нідерландах було опубліковано базу даних з іменами 425 тисяч підозрюваних у співпраці з нацистами під час Другої світової війни. Архів містить дані про військових злочинців, членів NSB та тих, хто був визнаний невинним.
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