В Аргентине в подвале суда нашли десятки ящиков с нацистскими материалами

Десятки ящиков с нацистскими материалами, конфискованными аргентинскими властями во время Второй мировой войны, были обнаружены в подвале Верховного суда страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечается, что 83 ящика были отправлены посольством Германии в Токио в Аргентину в июне 1941 года на борту японского парохода "Нан-а-Мару". В то время большой груз привлек внимание властей, которые опасались, что его содержимое может повлиять на нейтралитет Аргентины в войне.

Несмотря на заявления немецких дипломатических представителей, что в ящиках были личные вещи, таможенные органы Аргентины случайно обыскали пять ящиков. Они нашли листовки, фотографии и пропагандистские материалы времен нацистского режима, а также тысячи блокнотов, принадлежавших нацистской партии. Федеральный судья конфисковал материалы и передал дело в Верховный суд - говорится в статье.

Издание указывает, что пока неясно, почему предметы были отправлены в Аргентину или какие действия, если таковые были, предпринял тогда Верховный суд.

После открытия одной из коробок мы обнаружили материал, предназначенный для консолидации и пропаганды идеологии Адольфа Гитлера в Аргентине во время Второй мировой войны – говорится в сообщении суда.

Указывается, что все найденные материалы перевезли в специальное помещение с дополнительными мерами безопасности. Верховный суд также пригласил Музей Холокоста в Буэнос-Айресе присоединиться к процессу инвентаризации и сохранения обнаруженных документов.

"Эксперты также будут исследовать их на наличие каких-либо подсказок относительно до сих пор неизвестных аспектов Холокоста, таких как международные финансовые сети, которые использовали нацисты", - пишет издание.

Напомним

В январе в Нидерландах была опубликована база данных с именами 425 тысяч подозреваемых в сотрудничестве с нацистами во время Второй мировой войны. Архив содержит данные о военных преступниках, членах NSB и тех, кто был признан невиновным.

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