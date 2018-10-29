В Аргентині стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Землетрус магнітудою 6,4 стався на півдні від аргентинського міста Ушуайя. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Землетрус магнітудою 6,4 стався в понеділок на південь від курортного міста Ушуайя в Аргентин на архіпелазі Тьерра дель Фуего", - сказано у повідомлені Геологічної служби Сполучених Штатів.
Не було жодних негайних повідомлень про пошкодження чи втрати від землетрусу.
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Нагадаємо, 28 жовтня в Румунії у районі гір Вранча на глибині 150 км зареєстровано підземні поштовхи магнітудою 5,6 бала за шкалою Ріхтера.
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Як повідомляв УНН, на Тайвані стався землетрус магнітудою 6.0