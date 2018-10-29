Землетрус в Румунії: жертв і руйнувань в Україні не зафіксували
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Жертв та руйнувань через підземні поштовхи на території України внаслідок землетрусу в Румунії не було зафіксовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"Повторних поштовхів не зафіксовано. За уточненою інформацією, на території України в Одеській області відчувались незначні коливання без негативних наслідків. Жертв та руйнувань не зафіксовано", – йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, 28 жовтня в Румунії у районі гір Вранча на глибині 150 км зареєстровано підземні поштовхи магнітудою 5,6 балів за шкалою Ріхтера.