Землетрус в Румунії: жертв і руйнувань в Україні не зафіксували

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Жертв та руйнувань через підземні поштовхи на території України внаслідок землетрусу в Румунії не було зафіксовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.