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Землетрус в Румунії: жертв і руйнувань в Україні не зафіксували

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Жертв та руйнувань через підземні поштовхи на території України внаслідок землетрусу в Румунії не було зафіксовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Повторних поштовхів не зафіксовано. За уточненою інформацією, на території України в Одеській області відчувались незначні коливання без негативних наслідків. Жертв та руйнувань не зафіксовано", – йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Біля узбережжя Сальвадору стався землетрус магнітудою 6,1

Нагадаємо, 28 жовтня в Румунії у районі гір Вранча на глибині 150 км зареєстровано підземні поштовхи магнітудою 5,6 балів за шкалою Ріхтера.

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