Землетрясение в Румынии: жертв и разрушений в Украине не зафиксировали
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Жертв и разрушений из-за подземных толчков на территории Украины в результате землетрясения в Румынии не было зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"Повторных толчков не зафиксировано. По уточненной информации, на территории Украины в Одесской области ощущались незначительные колебания без негативных последствий. Жертв и разрушений не зафиксировано", - говорится в сообщении.
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Напомним, 28 октября в Румынии в районе гор Вранча на глубине 150 км зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,6 балла по шкале Рихтера.