Біля узбережжя Сальвадору стався землетрус магнітудою 6,1

Відзначається, що землетрус стався о 1.23 мск в 93 км на північний захід від міста Акахутла. При цьому його вогнище розташовувалося на глибині 24,7 км.

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Як раніше інформував УНН, потужний землетрус магнітудою 7,4 стався 28 вересня. Згодом було зафіксовано понад 360 афтершоків. Сильні підземні поштовхи стали причиною виникнення цунамі, висота хвиль під час якого становила 5-7 м, у результаті чого загинули 2256 осіб, кількість поранених перевищила 10,6 тис. Рятувальники вважають, що тільки у двох населених пунктах в околицях центрального міста Палу зникли безвісти не менше 5 тис. осіб. Однак ЗМІ не виключають, що зниклими можуть значитися десятки тисяч людей, оскільки рятувальникам досі не вдається дістатися до ряду населених пунктів у безпосередній близькості від епіцентру поштовхів. У районі лиха в цілому проживало близько 4 млн осіб.