У побережья Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 6,1
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. У побережья Сальвадора произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,1. Об этом сообщает УНН со ссылкой на американскую геологическую службу (USGS).
Отмечается, что землетрясение произошло в 1.23 мск в 93 км к юго-западу от города Акахутла. При этом его очаг располагался на глубине 24,7 км.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Тайване произошло мощное землетрясение
Как ранее информировал УНН, землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября. Впоследствии было зафиксировано более 360 афтершоков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 5-7 м, в результате чего погибли 2256 человек, число раненых превысило 10,6 тыс. Спасатели считают, что только в двух населенных пунктах в окрестностях центрального города Палу пропали без вести не менее 5 тыс. человек. Однако СМИ не исключают, что пропавшими могут числиться десятки тысяч людей, поскольку спасателям до сих пор не удается добраться до ряда населенных пунктов в непосредственной близости от эпицентра толчков. В районе бедствия в целом проживало около 4 млн человек.