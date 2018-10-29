В Аргентине произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло к югу от аргентинского города Ушуайя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в понедельник к югу от курортного города Ушуайя в Аргентине на архипелаге Тьерра дель Фуэго", - говорится в сообщении Геологической службы США.
Не было никаких немедленных сообщений о повреждениях или жертвах от землетрясения.
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Напомним, 28 октября в Румынии в районе гор Вранча на глубине 150 км зарегистрировано подземные толчки магнитудой 5,6 балла по шкале Рихтера.
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Как сообщал УНН, на Тайване произошло землетрясение магнитудой 6.0