В антикорупційному комітеті вислухали доповідь прокурора у справі “Роттердам +”: про що йшлося

“На сьогодні досудове слідство у справі зупинено. Я хотів би звернути увагу, що набрали чинності дві абсолютно різні ухвали слідчих суддів, які постановлені на одних і тих же матеріалах дослідження. Одна суддя призначала постанову про закриття обґрунтованою, інша — скасувала. Я не знаю, як таке може бути. Слідство зупинено й залишилося два дні строку досудового розслідування. Цей строк кінцевий і він не може бути надалі продовженим”, - відзначив прокурор

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Також Пономаренко розповів, про погодження, на основі якого у 2017 році було відкрито справу “Роттердам +”.

“По-перше, саме погодження, яке було укладене, як підстава для розслідування цієї справи, воно було чільним, прийнятим, діяло та втратило чинність. Але воно не було визнано незаконним, не було скасовано. Це був діючий нормативно-правовий акт. Відповідно до нього застосовувалося як індикативна ціна, разом із включенням саме цього плюса (“Роттердам +” - ред.), який викликає всі ці протиріччя. Тобто, у вартості на доставку цього вугілля та його перевантаження. Чи мала бути ця індикативна ціна разом із цими показниками? Чи не мала бути? Питання ставилося перед спеціалістами в цій області, перед експертами, які мають відповідну кваліфікацію і які уповноважені на дослідження цих питань”, - повідомив представник САП.

Прокурор відзначив, що під час досудового слідства отримано різні експертизи, які насправді можна звести до трьох напрямків.

“Перша — нейтральна, ні підтвердила, ні спростувала обґрунтованість включення цієї ціни. Експертизи, які заявили, що це включено необґрунтовано, тому це можна вважати збитками. А є експертизи, які заявили, що включення цієї вартості є обґрунтованим і це не є збитками. Таким чином виникли сумніви. Оскільки, кінцеву на квітень 2020 року, яка проводилася на науково-дослідному інституті експертизи СБУ, проводила група з чотирьох експертів. Їм було надано всі попередні отримані довідки, матеріали, понад 10 експертиз, які були раніше проведенні, понад 60 джерел. І, в підсумку, ці експерти не змогли дати висновок, що це є збиток. У зв'язку з цим було прийнято рішення про закриття провадження”, - повідомив прокурор.

Нагадаємо, 18 листопада УНН повідомляв, що апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження за апеляційними скаргами адвокатів та прокурора САП Віталія Пономаренка на рішення суду про відновлення кримінального провадження у справі про формулу “Роттердам+”.

Додамо, що тоді ж у НАБУ пояснили, чого бракує для належного судового розгляду справи “Роттердам+”.