В антикоррупционном комитете выслушали доклад прокурора по делу "Роттердам +": о чем шла речь

"На сегодня досудебное следствие по делу приостановлено. Я хотел бы обратить внимание, что вступили в силу два совершенно разных решения следственных судей, вынесенные на одних и тех же материалах исследования. Одна судья назначала постановление о закрытии обоснованным, другая - отменила. Я не знаю, как такое может быть. Следствие остановлено и осталось два дня срока досудебного расследования. Этот срок конечный и он не может быть в дальнейшем продлен", - отметил прокурор

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Также Пономаренко рассказал, о согласовании, на основе которого в 2017 году было открыто дело "Роттердам +".

"Во-первых, именно согласование, которое было заключено, как основание для расследования этого дела, оно было главным, принятым, действовало и утратило силу. Но оно не было признано незаконным, не было отменено. Это был действующий нормативно-правовой акт. В соответствии с ним применялась как индикативная цена, вместе с включением именно этого плюса ("Роттердам +" - ред.), который вызывает все эти противоречия. То есть, в стоимости на доставку этого угля и его перегрузки. Имела место быть эта индикативная цена вместе с этими показателями? Не имела мосто быть? Вопрос ставился перед специалистами в этой области, перед экспертами, которые имеют соответствующую квалификацию и уполномочены на исследование этих вопросов", - сообщил представитель САП.

Прокурор отметил, что во время досудебного следствия получены различные экспертизы, которые на самом деле можно свести к трем направлениям.

"Первое - нейтральное, ни подтвердило, ни опровергло обоснованность включения этой цены. Экспертизы, заявившие, что это включено необоснованно, поэтому это можно считать убытками. А есть экспертизы, которые заявили, что включение этой стоимости является обоснованным и это не является убытками. Таким образом возникли сомнения. Поскольку конечную на апрель 2020 года, которая проводилась на научно-исследовательском институте экспертизы СБУ, проводила группа из четырех экспертов. Им были предоставлены все предыдущие полученные справки, материалы, более 10 экспертиз, которые были ранее проведены, более 60 источников. И, в итоге, эти эксперты не смогли дать заключение, что это убыток. В связи с этим было принято решение о закрытии производства", - сообщил прокурор.

Напомним, 18 ноября УНН сообщал, что апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла производство по апелляционным жалобам адвокатов и прокурора САП Виталия Пономаренко на решение суда о восстановлении уголовного производства по делу о формуле "Роттердам +".

Добавим, что тогда же в НАБУ объяснили, чего не хватает для надлежащего судебного разбирательства "Роттердам +".