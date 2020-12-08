В антикоррупционном комитете выслушали доклад прокурора по делу "Роттердам +": о чем шла речь

ukru
Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 18938 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 39069 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 55093 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 69714 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 108881 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 112177 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 124770 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155993 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202220 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196381 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

4 марта, 01:40 • 92340 просмотра
россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

4 марта, 02:04 • 63754 просмотра
Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

4 марта, 03:00 • 42496 просмотра
Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

4 марта, 03:55 • 55250 просмотра
рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

4 марта, 05:03 • 44333 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 349079 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 300964 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 455277 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 421059 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 403751 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 117486 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 195804 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 223409 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 202767 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 288967 просмотра
Актуальное
В антикоррупционном комитете выслушали доклад прокурора по делу "Роттердам +": о чем шла речь

В антикоррупционном комитете выслушали доклад прокурора по делу "Роттердам +": о чем шла речь

Киев  •  УНН

 • 11123 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Расследование по делу "Роттердам +" было остановлено в связи с тем, что финальная экспертиза не сумела доказать нанесение государству материального ущерба. Также через два дня заканчивается срок досудебного расследования. Об этом во время заседания антикоррупционного комитета ВР, сообщил прокурор САП Виталий Пономаренко, передает УНН.

"На сегодня досудебное следствие по делу приостановлено. Я хотел бы обратить внимание, что вступили в силу два совершенно разных решения следственных судей, вынесенные на одних и тех же материалах исследования. Одна судья назначала постановление о закрытии обоснованным, другая - отменила. Я не знаю, как такое может быть. Следствие остановлено и осталось два дня срока досудебного расследования. Этот срок конечный и он не может быть в дальнейшем продлен", - отметил прокурор

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В антикоррупционном комитете заявили, что не вызвали ОГП по делу "Роттердам +"

Также Пономаренко рассказал, о согласовании, на основе которого в 2017 году было открыто дело "Роттердам +".

"Во-первых, именно согласование, которое было заключено, как основание для расследования этого дела, оно было главным, принятым, действовало и утратило силу. Но оно не было признано незаконным, не было отменено. Это был действующий нормативно-правовой акт. В соответствии с ним применялась как индикативная цена, вместе с включением именно этого плюса ("Роттердам +" - ред.), который вызывает все эти противоречия. То есть, в стоимости на доставку этого угля и его перегрузки. Имела место быть эта индикативная цена вместе с этими показателями? Не имела мосто быть? Вопрос ставился перед специалистами в этой области, перед экспертами, которые имеют соответствующую квалификацию и уполномочены на исследование этих вопросов", - сообщил представитель САП.

Прокурор отметил, что во время досудебного следствия получены различные экспертизы, которые на самом деле можно свести к трем направлениям.

"Первое - нейтральное, ни подтвердило, ни опровергло обоснованность включения этой цены. Экспертизы, заявившие, что это включено необоснованно, поэтому это можно считать убытками. А есть экспертизы, которые заявили, что включение этой стоимости является обоснованным и это не является убытками. Таким образом возникли сомнения. Поскольку конечную на апрель 2020 года, которая проводилась на научно-исследовательском институте экспертизы СБУ, проводила группа из четырех экспертов. Им были предоставлены все предыдущие полученные справки, материалы, более 10 экспертиз, которые были ранее проведены, более 60 источников. И, в итоге, эти эксперты не смогли дать заключение, что это убыток. В связи с этим было принято решение о закрытии производства", - сообщил прокурор.

Напомним, 18 ноября УНН сообщал, что апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла производство по апелляционным жалобам адвокатов и прокурора САП Виталия Пономаренко на решение суда о восстановлении уголовного производства по делу о формуле "Роттердам +".

Добавим, что тогда же в НАБУ объяснили, чего не хватает для надлежащего судебного разбирательства "Роттердам +".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы