В антикорупційному комітеті заявили, що не викликали ОГП у справі "Роттердам+"

"По "Ротердам +" я нагадаю, яким було звернення комітету: зверненням комітету було запросити антикорупційне бюро (НАБУ - ред.) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру й керівництво Офісу Генерального прокурора, щоб вони, власне, доповіли по цьому питанню. Оскільки і питання "Роттердаму+", і питання кримінальних проваджень..., це доволі ємні питання, то ми на це засідання не запрошували Офіс Генерального прокурора по "Роттердаму" й, відповідно, не запрошували НАБУ й САП. На сьогодні, ми запрошували Офіс Генерального прокурора з питань, які ініціював Олександр Ткаченко", - зазначила Радіна.

Додамо, що Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що Антикорупційний комітет Верховної Ради викликав на засідання представників Офісу Генерального прокурора з метою дізнатися про стан важливих і резонансних справ, зокрема - "Роттердам+".

У той же час, за словами нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського, комітет з питань антикорупційної політики вирішив запросити представників Офісу Генерального прокурора, щоб заслухати інформацію про стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо керівника Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.