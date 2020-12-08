В антикоррупционном комитете заявили, что не вызывали ОГП по делу "Роттердам+"

"По "Роттердам+" я напомню, каким было обращение комитета: обращением комитета было пригласить антикоррупционное бюро (НАБУ - ред.) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру и руководство Офиса Генерального прокурора, чтобы они, собственно, доложили по этому вопросу. Поскольку и вопрос "Роттердама+", и вопрос уголовных производств..., это довольно емкие вопросы, то мы на это заседание не приглашали Офис Генерального прокурора по "Роттердаму" и, соответственно, не приглашали НАБУ и САП. На сегодня, мы приглашали Офис Генерального прокурора по вопросам, которые инициировал Александр Ткаченко", - отметила Радина.

Добавим, что Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Антикоррупционный комитет Верховной Рады вызвал на заседание представителей Офиса Генерального прокурора с целью узнать о состоянии важных и резонансных дел, в частности - "Роттердам+".

В то же время, по словам нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского, комитет по вопросам антикоррупционной политики решил пригласить представителей Офиса Генерального прокурора, чтобы заслушать информацию о состоянии досудебного расследования в уголовном производстве в отношении руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.