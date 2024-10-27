Узбекистан обирає новий парламент: що відбувається на виборах без опозиції
Київ • УНН
В Узбекистані розпочалися парламентські вибори, де всі партії лояльні до президента Мірзійоєва. Реформи виборчої системи проведені після конституційних змін, але опозиційні партії відсутні.
У неділю в Узбекистані стартували парламентські вибори, які призведуть до формування законодавчого органу, лояльного президенту Шавкату Мірзійоєву. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Вибори відбуваються в умовах відсутності опозиційних партій, хоча деякі зміни у виборчій процедурі були запроваджені після конституційної реформи.
Шавкат Мірзійоєв, який перебуває при владі з 2016 року, здобув популярність завдяки ліберальним економічним реформам і пом’якшенню суворих обмежень на політичні, релігійні та медіа-свободи, які залишилися від його попередника.
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