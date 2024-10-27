Узбекистан выбирает новый парламент: что происходит на выборах без оппозиции

В воскресенье в Узбекистане стартовали парламентские выборы, которые приведут к формированию законодательного органа, лояльного президенту Шавкату Мирзиёеву. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Выборы проходят в условиях отсутствия оппозиционных партий, хотя некоторые изменения в избирательной процедуре были введены после конституционной реформы.

Шавкат Мирзиёев, который находится у власти с 2016 года, получил популярность благодаря либеральным экономическим реформам и смягчению строгих ограничений на политические, религиозные и медиа-свободы, которые остались от его предшественника.

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