Ув’язнені в Лівії українські моряки оголошують голодування: у МЗС повідомили про ситуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У зв’язку з намірами 14 українських моряків, ув’язнених в Лівії, оголосити голодування, українському посольству було доручено опрацювати питання, порушені громадянами України у їхньому зверненні. До того ж, у березні Україна надіслала офіційне звернення до МЗС Лівії з вимогою звільнити всіх українців, які утримуються у пенітенціарних закладах країни. Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.
"Громадяни України (14 моряків - ред.) перебувають у пенітенціарних закладах Лівії на підставі відповідних рішень місцевих судових органів. Зокрема, у справі членів екіпажу танкера RUTA тривають судові слухання, рішенням місцевого суду перебування моряків під вартою продовжено до червня 2020 року. З огляду на поширення пандемії коронавірусної інфекції COVID-19, 23 березня до МЗС Лівії надіслано офіційне звернення української сторони з вимогою звільнити всіх українців, які утримуються у пенітенціарних закладах країни. Наразі звернення нашої дипустанови перебуває на розгляді лівійської сторони", - повідомив Погорельцев.
Він також нагадав, що 23 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Лівії Мухаммедом Сіялою, в рамках якої, зокрема, закликав лівійського колегу сприяти вирішенню питання щодо звільнення українців та їх повернення на Батьківщину.
"29 квітня цього року Апеляційний суд міста Тріполі ухвалив рішення щодо зміни запобіжного заходу для членів екіпажу танкеру RUTA. У разі сплати грошової застави (орієнтовно 21 тис. дол. США за кожного члена екіпажу, всього - 14 українських моряків) та за умови надання зобов’язань щодо присутності громадян України на наступному судовому засіданні, проведення якого планується 11 червня, моряки можуть бути переведені під домашній арешт. У зв’язку з намірами українських моряків оголосити голодування, посольству України в Тунісі (відповідає за Лівію) доручено опрацювати питання, порушені громадянами України у їхньому зверненні", - зазначив голова ДКС.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кулеба у телефонній розмові з главою МЗС Лівії обговорив звільнення 18 українських моряків.
Він підкреслив, що незважаючи на всі складнощі, пов’язані як з поширенням пандемії COVID-19, так і ескалацією бойових дій у Тріполі, українські дипломати продовжуватимуть вживати усіх можливих заходів з метою захисту прав та інтересів громадян України, які перебувають у Лівії.
Варто зазначити, раніше благодійна організація "Фонд допомоги морякам "Ассоль" повідомила, що судно RUTA під прапором України (IMO 8711899) затримано у Лівії в квітні 2017 року. Екіпаж - 14 чоловік, жителі Одеської, Херсонської та Миколаївської областей.
За інформацією організації, з 14 травня екіпаж теплохода RUTA оголошує голодування.
Нагадаємо, у квітні 2017 року судно "Рута" було затримано береговою охороною ВМС Лівії разом з екіпажем — чотирнадцятьма громадянами України.
Пізніше в СБУ назвали причини затримання українських моряків у Лівії.
Як повідомлялося раніше в УНН, Президента просять повернути з Лівії полонених українців.