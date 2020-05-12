Заключенные в Ливии украинские моряки объявляют голодовку: в МИДе сообщили о ситуации
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В связи с намерениями 14 украинских моряков, заключенных в Ливии, объявить голодовку, украинскому посольству было поручено проработать вопросы, поднятые гражданами Украины в их обращении. К тому же, в марте Украина направила официальное обращение в МИД Ливии с требованием освободить всех украинцев, содержащихся в пенитенциарных учреждениях страны. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.
"Граждане Украины (14 моряков - ред.) находятся в пенитенциарных заведениях Ливии на основании соответствующих решений местных судебных органов. В частности, по делу членов экипажа танкера RUTA продолжаются судебные слушания, решением местного суда пребывание моряков под стражей продлено до июня 2020 года. Учитывая на распространение пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, 23 марта в МИД Ливии отправлено официальное обращение украинской стороны с требованием освободить всех украинцев, содержащихся в пенитенциарных учреждениях страны. Сейчас обращения нашего дипучереждения находится на рассмотрении ливийской стороны", - сообщил Погорельцев.
Он также напомнил, что 23 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИДа Ливии Мухаммедом Сиялой, в рамках которой, в частности, призвал ливийского коллегу способствовать решению вопроса об освобождении украинцев и их возвращению на Родину.
"29 апреля этого года Апелляционный суд города Триполи принял решение об изменении меры пресечения для членов экипажа танкера RUTA. В случае уплаты денежного залога (ориентировочно 21 тыс. долларов США за каждого члена экипажа, всего - 14 украинских моряков) и при условии предоставления "обязательств относительно присутствия граждан Украины на следующем судебном заседании, проведение которого планируется 11 июня, моряки могут быть переведены под домашний арест. В связи с намерениями украинских моряков объявить голодовку, посольство Украины в Тунисе (отвечает за Ливию) поручено проработать вопросы, поднятые гражданами Украины в их обращении", - отметил глава ДКС.
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Он подчеркнул, что несмотря на все сложности, связанные как с распространением пандемии COVID-19, так и эскалацией боевых действий в Триполи, украинские дипломаты будут продолжать принимать все возможные меры с целью защиты прав и интересов граждан Украины, находящихся в Ливии.
Стоит отметить, ранее благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль" сообщила, что судно RUTA под флагом Украины (IMO 8711899) задержано в Ливии в апреле 2017 года. Экипаж - из 14 человек, жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей.
По информации организации, с 14 мая экипаж теплохода RUTA объявляет голодовку.
Напомним, в апреле 2017 года судно "Рута" было задержано береговой охраной ВМС Ливии вместе с экипажем — 14 гражданами Украины.
Позднее в СБУ назвали причины задержания украинских моряков в Ливии.
Как сообщалось ранее в УНН, Президента просят вернуть из Ливии пленных украинцев.