Заключенные в Ливии украинские моряки объявляют голодовку: в МИДе сообщили о ситуации

КИЕВ. 12 мая. УНН. В связи с намерениями 14 украинских моряков, заключенных в Ливии, объявить голодовку, украинскому посольству было поручено проработать вопросы, поднятые гражданами Украины в их обращении. К тому же, в марте Украина направила официальное обращение в МИД Ливии с требованием освободить всех украинцев, содержащихся в пенитенциарных учреждениях страны. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.