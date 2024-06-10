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Окупанти вдарили по нежитловому приміщенню у Миколаївській області, попередньо без постраждалих - Кім

Окупанти вдарили по нежитловому приміщенню у Миколаївській області, попередньо без постраждалих - Кім

Київ • УНН

 • 23134 перегляди

Увечері російські окупанти обстріляли нежитлове приміщення в Миколаївській області, що призвело до загоряння трави, але повідомлень про постраждалих немає.

Окупанти ввечері вдарили по нежитловому приміщенню Миколаївській області. Попередньо ніхто не постраждав. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

Прильот в області, в нежитлове приміщення. Є зайняття трави. Попередньо без постраждалих

 - повідомляє Кім.

В Повітряних силах попереджали про швидкісну ціль у напрямку Очакова Миколаївської області.

Нагадаємо

У понеділок, 10 червня, у Харкові після російської атаки дістали з-під завалів будинку ще одного потерпілого.

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