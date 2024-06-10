Окупанти вдарили по нежитловому приміщенню у Миколаївській області, попередньо без постраждалих - Кім
Київ • УНН
Увечері російські окупанти обстріляли нежитлове приміщення в Миколаївській області, що призвело до загоряння трави, але повідомлень про постраждалих немає.
Окупанти ввечері вдарили по нежитловому приміщенню Миколаївській області. Попередньо ніхто не постраждав. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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Прильот в області, в нежитлове приміщення. Є зайняття трави. Попередньо без постраждалих
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