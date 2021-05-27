Усі три країни Балтії вирішили закрити свій авіапростір для Білорусі

Деталі

Так, увечері 25 травня уряд Латвії ввів обмеження для авіаперевізників, зареєстрованих в Білорусі, на використання повітряного простору Латвії та латвійських аеропортів. Також обмежені права латвійських літаків на використання білоруського повітряного простору та аеропортів.

Постановою уряду також передбачено, що латвійські аеропорти не будуть обслуговувати літаки інших країн, які використовують повітряний простір Білорусі на своєму маршруті польоту.

Литва закрила свій повітряний простір для білоруських авіаперевізників рішенням уряду у середу - заборона набула чинності з 3 години ночі 27 травня. Вона діє, передусім, для білоруської державної авіакомпанії "Бєлавіа", яка в понеділок вже повідомила про припинення польотів в Литву, пише Delfi.

Влада Естонії 27 травня також вирішила встановити заборону на польоти білоруської національної авіакомпанії "Бєлавіа" в Таллінн, повідомила прем'єр-міністр країни Кая Каллас у Twitter. За її словами, офіційне розпорядження з цього приводу буде опубліковано протягом дня.

Станом на четвер єдиною крім Естонії країною ЄС, що не заборонила польоти "Бєлавії", залишався Кіпр.

Контекст

Мінськ 23 травня підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.

Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Лідери ЄС 24 травня також погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику "Бєлавіа" до своїх авіапростору і аеропортів. Очікується, що рішення європейської влади вплине на близько 20 аеропортів ЄС від Ларнаки до Гельсінкі, з яких виконуються рейси "Бєлавіа" в або з Білорусі.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.