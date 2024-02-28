"Усе менше можливостей для штурмів": Гуменюк розповіла про неможливість росіянам провести ротацію у районі Кринок
Київ • УНН
Гуменюк повідомила, що в той час, як російські війська у районі Кринок в Херсонській області продовжують штурми без бронетехніки, українські воїни готові відвоювати позиції і розширити плацдарм.
У районі Кринок на Херсонщині російські війська продовжують м'ясні штурми без застосування бронетехніки, водночас маючи неможливість просто зараз провести ротацію підрозділів. Сили оборони ж готові відбивати позиції і працюють над розширенням плацдарму. Про це сказала начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо" у середу, пише УНН.
"Довіряйте достовірним джерелам. І росіяни теж починають до цього заклику дослухатися. Вони дійсно побачили, що той звіт, що пролунав у кремлі, не відповідає географічним подробицям цієї території. І після того переможного звіту окупанти продовжили штурмувати. Невже самі себе? Ні, вони продовжували штурмувати наші позиції", - зазначила Гуменюк.
З її слів, ворог за минулу добу спромігся тут "лишень на один штурм".
Вони продовжують м'ясні штурми без застосування бронетехніки. І бачимо, що через неможливість просто зараз провести ротацію підрозділів, у них залишається все менше можливостей провести штурмові дії. Отже, чекаємо наступну ротацію. Як правило, коли вони її здійснюють, ті, хто ще не бували у цих штурмах, можуть спромогтися на більшу кількість. Ми готові відбивати позиції й працюємо над розширенням плацдарму
Гуменюк про ситуацію в Кринках: тримаємо плацдарм та не здаємо позиції23.02.24, 09:29 • 28050 переглядiв