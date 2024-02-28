"Все меньше возможностей для штурмов": Гуменюк рассказала о невозможности россиянам провести ротацию в районе Крынок

В районе Крынок в Херсонской области российские войска продолжают мясные штурмы без применения бронетехники, в то же время имея невозможность прямо сейчас провести ротацию подразделений. Силы обороны же готовы отбивать позиции и работают над расширением плацдарма. Об этом сказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо" в среду, пишет УНН.

"Доверяйте достоверным источникам. И россияне тоже начинают к этому призыву прислушиваться. Они действительно увидели, что тот отчет, прозвучавший в кремле, не соответствует географическим подробностям этой территории. И после того победного отчета оккупанты продолжили штурмовать. Неужели сами себя? Нет, они продолжали штурмовать наши позиции", - отметила Гуменюк.

По ее словам, враг за минувшие сутки смог здесь "только на один штурм".

Они продолжают мясные штурмы без применения бронетехники. И видим, что из-за невозможности прямо сейчас провести ротацию подразделений, у них остается все меньше возможностей провести штурмовые действия. Итак, ждем следующую ротацию. Как правило, когда они ее осуществляют, те, кто еще не бывали в этих штурмах, могут попробовать большее количество. Мы готовы отбивать позиции и работаем над расширением плацдарма - сказала Гуменюк.

Гуменюк о ситуации в Крынках: держим плацдарм и не сдаем позиции