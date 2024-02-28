"Все меньше возможностей для штурмов": Гуменюк рассказала о невозможности россиянам провести ротацию в районе Крынок

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
  •  125268 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
  •  150184 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  142546 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  162073 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  177094 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  164433 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  160090 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  151201 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  140550 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  151211 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
"Все меньше возможностей для штурмов": Гуменюк рассказала о невозможности россиянам провести ротацию в районе Крынок

"Все меньше возможностей для штурмов": Гуменюк рассказала о невозможности россиянам провести ротацию в районе Крынок

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 07:39  •  9079 просмотра

Read in English

Гуменюк сообщила, что в то время, как российские войска в районе Крынок в Херсонской области продолжают штурмы без бронетехники, украинские воины готовы отвоевать позиции и расширить плацдарм.

В районе Крынок в Херсонской области российские войска продолжают мясные штурмы без применения бронетехники, в то же время имея невозможность прямо сейчас провести ротацию подразделений. Силы обороны же готовы отбивать позиции и работают над расширением плацдарма. Об этом сказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо" в среду, пишет УНН.

"Доверяйте достоверным источникам. И россияне тоже начинают к этому призыву прислушиваться. Они действительно увидели, что тот отчет, прозвучавший в кремле, не соответствует географическим подробностям этой территории. И после того победного отчета оккупанты продолжили штурмовать. Неужели сами себя? Нет, они продолжали штурмовать наши позиции", - отметила Гуменюк.

По ее словам, враг за минувшие сутки смог здесь "только на один штурм".

Они продолжают мясные штурмы без применения бронетехники. И видим, что из-за невозможности прямо сейчас провести ротацию подразделений, у них остается все меньше возможностей провести штурмовые действия. Итак, ждем следующую ротацию. Как правило, когда они ее осуществляют, те, кто еще не бывали в этих штурмах, могут попробовать большее количество. Мы готовы отбивать позиции и работаем над расширением плацдарма

- сказала Гуменюк.

Гуменюк о ситуации в Крынках: держим плацдарм и не сдаем позиции23 февраля 2024, 07:29 • 25727 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
nataliia-humeniukНаталья Гуменюк
khersonХерсон
"Усе менше можливостей для штурмів": Гуменюк розповіла про неможливість росіянам провести ротацію у районі Кринок
"There are fewer and fewer opportunities for assaults": Humeniuk talks about the impossibility for Russians to conduct rotation in Krynok area
Новости по теме

"Все меньше возможностей для штурмов": Гуменюк рассказала о невозможности россиянам провести ротацию в районе Крынок

Гуменюк сообщила, что в то время, как российские войска в районе Крынок в Херсонской области продолжают штурмы без бронетехники, украинские воины готовы отвоевать позиции и расширить плацдарм.

Война •   •  9079 просмотра
"Все меньше возможностей для штурмов": Гуменюк рассказала о невозможности россиянам провести ротацию в районе Крынок

россияне ночью и утром обстреляли пять громад Сумщины: было более 40 взрывов

российская армия обстреляла пять населенных пунктов в Сумской области, осуществив более 40 взрывов из минометов и артиллерии ночью и утром.

Война •   •  11590 просмотра
россияне ночью и утром обстреляли пять громад Сумщины: было более 40 взрывов

Враг обстрелял три громады Николаевщины: есть повреждения

российская армия обстреляла три общины в Николаевской области, повредив здания и рыболовное судно, но обошлось без жертв.

Война •   •  14197 просмотра
Враг обстрелял три громады Николаевщины: есть повреждения

Немецкий фрегат в Красном море впервые отразил нападение хуситов

Фрегат ВМС Германии "Гессен" успешно атаковал и сбил два беспилотника во время атак йеменских повстанцев-хуситов в Красном море 27 февраля. Это была его первая боевая операция.

Новости Мира •   •  11769 просмотра
Немецкий фрегат в Красном море впервые отразил нападение хуситов

"Давайте это сделаем": Байден предупредил, что цена затягивания голосования законопроекта по помощи Украине растет с каждым днем

Байден призвал Конгресс принять двухпартийный законопроект, который предоставит военную помощь Украине и Израилю, а также гуманитарную помощь палестинцам, заявив, что цена затягивания голосования по мерам национальной безопасности растет с каждым днем.

Политика •   •  14056 просмотра
"Давайте это сделаем": Байден предупредил, что цена затягивания голосования законопроекта по помощи Украине растет с каждым днем

Госдеп США: ситуация на поле боя в Украине является "чрезвычайно серьезной" из-за недостатка боеприпасов

Представитель Государственного департамента США заявил, что ситуация на поле боя в Украине крайне серьезная из-за нехватки боеприпасов у украинских военных и призвал Конгресс США проголосовать за предоставление помощи.

Война •   •  18204 просмотра
Госдеп США: ситуация на поле боя в Украине является "чрезвычайно серьезной" из-за недостатка боеприпасов

Армия рф за сутки убила еще одного жителя Донетчины и ранила пятерых

По информации руководителя Донецкой ОВА, 27 февраля российские оккупанты убили 1 жителя Донецкой области в Горняке и ранили в области еще 5.

Война •   •  17890 просмотра
Армия рф за сутки убила еще одного жителя Донетчины и ранила пятерых

По Купянщине продолжает бить враг, в Изюме мужчина подорвался на мине

Несколько населенных пунктов в Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны россии, горел один жилой дом, повреждена частная собственность, но о жертвах не сообщается.

Война •   •  16051 просмотра
По Купянщине продолжает бить враг, в Изюме мужчина подорвался на мине

Кабмин согласовал назначение первого заместителя главы Одесской ОВА

Кабинет Министров одобрил назначение Александра Харлова на должность первого заместителя председателя Одесской областной военной администрации.

Политика •   •  21518 просмотра
Кабмин согласовал назначение первого заместителя главы Одесской ОВА

В Херсоне россияне попали в грузовое судно, по области один погибший и двое раненых

Вчера российские войска обстреляли 21 населенный пункт в Херсонской области, повредив здания и инфраструктуру и убив одного человека.

Война •   •  21329 просмотра
В Херсоне россияне попали в грузовое судно, по области один погибший и двое раненых