"Все меньше возможностей для штурмов": Гуменюк рассказала о невозможности россиянам провести ротацию в районе Крынок
Киев • УНН
Гуменюк сообщила, что в то время, как российские войска в районе Крынок в Херсонской области продолжают штурмы без бронетехники, украинские воины готовы отвоевать позиции и расширить плацдарм.
В районе Крынок в Херсонской области российские войска продолжают мясные штурмы без применения бронетехники, в то же время имея невозможность прямо сейчас провести ротацию подразделений. Силы обороны же готовы отбивать позиции и работают над расширением плацдарма. Об этом сказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо" в среду, пишет УНН.
"Доверяйте достоверным источникам. И россияне тоже начинают к этому призыву прислушиваться. Они действительно увидели, что тот отчет, прозвучавший в кремле, не соответствует географическим подробностям этой территории. И после того победного отчета оккупанты продолжили штурмовать. Неужели сами себя? Нет, они продолжали штурмовать наши позиции", - отметила Гуменюк.
По ее словам, враг за минувшие сутки смог здесь "только на один штурм".
Они продолжают мясные штурмы без применения бронетехники. И видим, что из-за невозможности прямо сейчас провести ротацию подразделений, у них остается все меньше возможностей провести штурмовые действия. Итак, ждем следующую ротацию. Как правило, когда они ее осуществляют, те, кто еще не бывали в этих штурмах, могут попробовать большее количество. Мы готовы отбивать позиции и работаем над расширением плацдарма
Гуменюк о ситуации в Крынках: держим плацдарм и не сдаем позиции23 февраля 2024, 07:29 • 25727 просмотров
"Все меньше возможностей для штурмов": Гуменюк рассказала о невозможности россиянам провести ротацию в районе Крынок
Гуменюк сообщила, что в то время, как российские войска в районе Крынок в Херсонской области продолжают штурмы без бронетехники, украинские воины готовы отвоевать позиции и расширить плацдарм.
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