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Уряд затвердив Державну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки

Київ • УНН

 • 12450 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив Державну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2021–2027 роки. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

“Кабмін затвердив Державну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2021–2027 роки”, — написав Мокан.

Деталі

За його словами, прийняття документу сприятиме підвищенню конкурентоспроможності прикордонних регіонів України шляхом формування добросусідських відносин із сусідніми країнами, вирішення спільних проблем соціально-економічного розвитку та реалізації проєктів транскордонного співробітництва. Документ було прийнято з одноденним доопрацюванням.

“Також уряд ухвалив постанову „Про внесення змін до переліку населених пунктів, яким надається статус гірських“, яким пропонується викласти у новій редакції Перелік із зазначенням територіальних громад і районів, до складу територій яких включено відповідні населені пункти згідно з новим адміністративно-територіальним устроєм України”, — зазначив Мокан.

Доповнення

На початку грудня 2020 року стало відомо про виконання гімну Угорщини після присяги новообраними депутатами Сюртівської ОТГ Закарпатської області. Через це було звернення до СБУ.

Окрім того, СБУ провела обшуки у благодійному фонді на Закарпатті через можливе втручання у політичну ситуацію в Україні.

Після обшуків СБУ міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що в Україні “продовжуються незрозумілі політичні гойдалки стосовно угорських партій та угорської меншини”.

Угорщина навіть звернулась до ОБСЄ щодо ситуації на Закарпатті з проханням направити моніторингову місію в регіон — і не вперше.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав твердження про “залякування” угорців на Закарпатті спекуляцією.

Додамо, за даними МЗС, впродовж 2017 року відбулося п’ять, 2018 року сім зустрічей, 2019 року дві та у 2020 році дві зустрічі глав зовнішньополітичних відомств України та Угорщини. Торік — у лютому в Києві та у травні — у Будапешті.

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