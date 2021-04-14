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Правительство утвердило Государственную программу развития трансграничного сотрудничества на 2021-2027 годы

Киев  •  УНН

 • 12279 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил Государственную программу развития трансграничного сотрудничества на 2021-2027 годы. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

“Кабмин утвердил Государственную программу развития трансграничного сотрудничества на 2021-2027 годы”, — написал Мокан.

Детали

По его словам, принятие документа будет способствовать повышению конкурентоспособности приграничных регионов Украины путем формирования добрососедских отношений с соседними странами, решению общих проблем социально-экономического развития и реализации проектов трансграничного сотрудничества. Документ был принят с однодневной доработкой.

“Также правительство приняло постановление „О внесении изменений в перечень населенных пунктов, которым предоставляется статус горных“, которым предлагается изложить в новой редакции Перечень с указанием территориальных общин и районов, в состав территорий которых включены соответствующие населенные пункты согласно новому административно-территориальному устройству Украины”, — отметил Мокан.

Дополнение

В начале декабря 2020 года стало известно о исполнении гимна Венгрии после присяги новоизбранными депутатами Сюртовской ОТО Закарпатской области. Из-за этого было обращение в СБУ.

Кроме того, СБУ провела обыски в благотворительном фонде в Закарпатье из-за возможного вмешательства в политическую ситуацию в Украине.

После обысков СБУ министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что в Украине “продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства”.

Венгрия даже обратилась к ОБСЕ относительно ситуации на Закарпатье с просьбой направить мониторинговую миссию в регион — и не раз.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал утверждение о “запугивании” венгров в Закарпатье спекуляцией.

Добавим, по данным МИД, в течение 2017 года состоялось пять, 2018 года семь встреч, 2019 года две и в 2020 году две встречи глав внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии. В прошлом году — в феврале в Киеве и в мае — в Будапеште.

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