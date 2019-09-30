Уряд планує впровадити в українське законодавство не менше 80% актів ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Уряд планує максимально наблизитися до усіх економічних критеріїв, яким мають відповідати країни-кандидати для вступу в ЄС. У зв’язку з цим уряд планує впровадити не менше 80% актів ЄС в законодавство України. Про це йдеться у програмі діяльності уряду, повідомляє УНН.
"У законодавство України буде впроваджено не менше 80% актів ЄС, передбачених Угодою про асоціацію. Ми ініціюємо приведення Угоди у відповідність із реальним потенціалом політичної асоціації та економічної інтеграції України до ЄС", - йдеться у програмі.
Уряд забезпечить створення в усіх областях України офісів євроінтеграції, з першочерговим фокусом на південних та східних областях, з метою наближення можливостей євроінтеграції до громадян та бізнесу у регіонах.
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Нагадаємо, 29 вересня Кабінет міністрів схвалив програму дій уряду. Уряд презентує програму на цьому тижні.
Програма дій уряду складається із 17 розділів, розподілених по окремих міністерствах, крім того, в окремий розділ винесено блок євроінтеграції.