Правительство планирует внедрить в украинское законодательство не менее 80% актов ЕС

"В законодательство Украины будет внедрено не менее 80% актов ЕС, предусмотренных Соглашением об ассоциации. Мы инициируем приведение Соглашения в соответствие с реальным потенциалом политической ассоциации и экономической интеграции Украины в ЕС", - говорится в программе.

Правительство обеспечит создание во всех областях Украины офисов евроинтеграции, с первоочередным фокусом на южных и восточных областях, с целью приближения возможностей евроинтеграции к гражданам и бизнесу в регионах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина за все годы выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС на 44%

Напомним, 29 сентября Кабинет министров одобрил программу действий правительства. Правительство представит программу на этой неделе.

Программа действий правительства состоит из 17 разделов, распределенных по отдельным министерствам, кроме того, в отдельный раздел вынесен блок евроинтеграции.