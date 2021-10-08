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Уряд на найближчому засіданні ухвалить план дій з виконання меморандуму про непідвищення тарифів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Уряд підготував план дій щодо виконання меморандуму про непідвищення тарифів, його буде схвалено на найближчому засіданні Кабінету міністрів. Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов під час години запитань до уряду у ВР, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Підписання меморандуму забезпечує стале проходження опалювального сезону 2021-22 років. Виконання меморандуму — це завдання № 1 для уряду України. З цією метою вже розроблено та підготовлено план дій, який забезпечує виконання цього меморандуму. Він буде схвалений на найближчому засіданні уряду України”, — сказав Чернишов.

Деталі

Також зі слів міністра, органи місцевого самоврядування фізично готові для проходження опалювального сезону, стан підготовки складає більше 99%.

“Опалювальний сезон почнеться вчасно і буде пройдено стабільно”, — запевняє він.

Контекст

30 вересня уряд, НАК “Нафтогаз України” та Асоціація міст України підписали Меморандум про “взаєморозуміння”, який повинен врегулювати проблемні питання у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Згідно з Меморандумом, до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду не зростатимуть. Ціна газу становитиме 7,4 грн за 1 куб. м для населення та 13,6 грн за 1 куб. м для бюджетних установ.

У Кабміні перед стартом опалювального сезону заявили, що "жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає та не буде". Однак, за рішенням регулятора, питання формування тарифів на опалення та гарячу воду віддали владі на місцях.

Стосовно питання тарифів на електроенергію, то з початку року було скасовано пільговий тариф в 90 коп/КВт-год для населення на перші 100 кВт-год електроенергії і встановлено єдиний тариф на рівні 1,68 грн/кВт-год. Постанова Кабміну, якою підвищується ціна, ухвалена нібито з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення із січня 2021 року, так пояснили у Міненерго. З наближенням нового зимового сезону, для "економних" споживачів тариф з жовтня знизили до 1,44 грн/кВт. Однак, це і досі вище, ніж торішній тариф.

Ціна на газ - зафіксована. З травня запровадили річний тариф на газ для населення.

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