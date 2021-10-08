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Правительство на ближайшем заседании примет план действий по выполнению меморандума о неповышении тарифов

Правительство на ближайшем заседании примет план действий по выполнению меморандума о неповышении тарифов

Киев  •  УНН

 • 17449 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Правительство подготовило план действий по выполнению меморандума о неповышении тарифов, он будет одобрен на ближайшем заседании Кабинета министров. Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев во время часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Подписание меморандума обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона 2021-22 годов. Выполнение меморандума - это задача № 1 для правительства Украины. С этой целью уже разработан и подготовлен план действий, который обеспечивает выполнение этого меморандума. Он будет одобрен на ближайшем заседании правительства Украины", - сказал Чернышев.

Детали

Также по словам министра, органы местного самоуправления физически готовы для прохождения отопительного сезона, подготовке составляет более 99%.

"Отопительный сезон начнется вовремя и будет пройден стабильно", - уверяет он.

Контекст

30 сентября правительство, НАК "Нафтогаз Украины" и Ассоциация городов Украины подписали Меморандум о "взаимопонимании", который должен урегулировать проблемные вопросы в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей водой.

Согласно Меморандуму, до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду расти не будут. Цена газа составит 7,4 грн за 1 куб. м для населения и 13,6 грн за 1 куб. м для бюджетных учреждений.

В Кабмине перед стартом отопительного сезона заявили, что "никаких оснований повышать тарифы для населения нет и не будет". Однако, по решению регулятора, вопросы формирования тарифов на отопление и горячую воду отдали власти на местах.

Что касается вопроса тарифов на электроэнергию, то с начала года было отменено льготный тариф в 90 коп/кВт-час для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии и установлен единый тариф на уровне 1,68 грн/кВт-час. Постановление Кабмина, которым повышается цена, принята якобы во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021 года, так объяснили в Минэнерго. С приближением нового зимнего сезона, для "экономных" потребителей тариф с октября снизили до 1,44 грн/кВт. Однако, это до сих пор выше, чем прошлогодний тариф.

Цена на газ - зафиксирована. С мая ввели годовой тариф на газ для населения.

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