Уряд Лівану на тлі протестів йде у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Уряд Лівану йде у відставку в повному складі. Це пов'язано з акціями протесту, які відбулися у Бейруті після вибуху селітри в порту. Про це заявив міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан, передає УНН із посиланням на Al Arabiya.
"Прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб незабаром оголосить про відхід в повному складі нашого уряду", - повідомив він.
Також, як повідомляє агентство Reuters, що прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб сьогодні ввечері виступить зі зверненням до нації.
Нагадаємо, що раніше тисячі людей вийшли на антиурядовий мітинг у Бейруті з вимогами відставки уряду і реформ. Мітинг переріс у масові заворушення. Демонстранти захопили будівлі чотирьох міністерств і асоціації банків.
У результаті зіткнень постраждали понад 700 осіб.
Також нагадаємо, що вибух у порту Бейрута стався ввечері 4 серпня. Пріоритетною версією події називають зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася конфіскована партія аміачної селітри. Жертвами вибуху стали понад 130 осіб, близько 5 тис. постраждали, десятки вважаються зниклими безвісти.