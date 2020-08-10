Уряд Лівану на тлі протестів йде у відставку

"Прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб незабаром оголосить про відхід в повному складі нашого уряду", - повідомив він.

Також, як повідомляє агентство Reuters, що прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб сьогодні ввечері виступить зі зверненням до нації.



Нагадаємо, що раніше тисячі людей вийшли на антиурядовий мітинг у Бейруті з вимогами відставки уряду і реформ. Мітинг переріс у масові заворушення. Демонстранти захопили будівлі чотирьох міністерств і асоціації банків.

У результаті зіткнень постраждали понад 700 осіб.

Також нагадаємо, що вибух у порту Бейрута стався ввечері 4 серпня. Пріоритетною версією події називають зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася конфіскована партія аміачної селітри. Жертвами вибуху стали понад 130 осіб, близько 5 тис. постраждали, десятки вважаються зниклими безвісти.