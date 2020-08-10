Правительство Ливана на фоне протестов уходит в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе. Это связано с акциями протеста, которые произошли в Бейруте после взрыва селитры в порту. Об этом заявил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, передает УНН со ссылкой на Al Arabiya.
"Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об уходе в полном составе нашего правительства", - сообщил он.
Также, как сообщает агентство Reuters, что премьер-министр Ливана Хасан Диаб сегодня вечером выступит с обращением к нации.
Напомним, что ранее тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в Бейруте с требованиями отставки правительства и реформ. Митинг перерос в массовые беспорядки. Демонстранты захватили здания четырех министерств и ассоциации банков.
В результате столкновений пострадали более 700 человек.
Также напомним, что взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Приоритетной версией произошедшего называют сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась конфискованная партия аммиачной селитры. Жертвами взрыва стали более 130 человек, около 5 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести.