Уряд дозволив Нафтогазу постачати газ лікарням за фіксованою ціною

Деталі

В документі повідомляється, що "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдингˮ може постачати природний газ закладам охорони здоров’я державної власності та закладам охорони здоров’я комунальної власності за примірним договором постачання природного газу бюджетним установам та організаціям.

Також правлінню акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” доручено вжити заходів до укладення договорів.

Доповнення

Рада національної безпеки і оборони доручила Кабміну протягом трьох днів вжити заходів щодо безперебійного постачання газу.



На межі старту опалювального сезону місцева влада з регіонів почала сигналізувати про надзвичайні ситуації з постачанням газу для закладів соціальної сфери та бюджетних установ.

Повідомлялося, що постачальники, які до зростання цін виграли торги і уклали договори на постачання палива, відмовляються це робити, адже це значно нижча ціна, яка є на ринку сьогодні. Тобто, попри те, що на початку року була домовленість про ціни на газ за 7-8 гривень за кубометр, тепер виходить — за 30, вказували з регіонів.

Згодом заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська повідомила, що місцева влада проводила засідання регіональних комісій ТЕБ та НС щодо відсутності постачання газу в бюджетні установи для подолання технічних моментів, щоб пришвидшити підписання середньострокових договорів на постачання газу за нижчою ціною з НАК “Нафтогаз України” — за скороченою процедурою.

Зокрема, наприкінці вересня Кабмін, НАК “Нафтогаз України”, Офіс Президента підписали Меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи не будуть зростати. Згідно з документом, ціна газу для населення становить 7,4 грн. за 1 куб. м, для бюджетних установ — 13,6 грн. за 1 куб. м.

“Нафтогаз” підтвердив, що пропонує бюджетним та релігійним організаціям, а також установам, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, середньострокові контракти з фіксованою ціною на газ — 13,7 за кубометр (із транспортуванням та ПДВ — 16,8 грн).