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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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9 квітня, 16:38
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Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев
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9 квітня, 13:59
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"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони
9 квітня, 13:40
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В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше
Ексклюзив
9 квітня, 13:39
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Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати
Ексклюзив
9 квітня, 12:04
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Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні
Ексклюзив
9 квітня, 11:17
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Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
9 квітня, 07:59
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Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію
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9 квітня, 07:20
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Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
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