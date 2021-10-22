В СНБО дали правительству три дня на решение вопроса бесперебойных поставок газа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину в течение трех дней принять меры по бесперебойным поставкам газа. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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"Кабмину поручено в трехдневный срок принять меры по установлению механизмов бесперебойного без права отключения, поставки газа бытовым потребителям, бюджетным организациям, предприятиям теплоснабжения, коммунальным неприбыльным предприятиям ... к завершению отопительного сезона", - сказал Данилов.
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В "Киевтеплоэнерго" заявили, что подорожание газа и недостаточные запасы угля на теплоэлектростанциях могут привести к веерным отключениям электроэнергии.
Перед стартом отопительного сезона участники энергорынка били тревогу: многие ТЭС останавливают свою работу, в стране катастрофически не хватает угля. Михаил Волынец, нардеп, председатель "Независимого профсоюза горняков Украины" еще в августе отмечал, что "запасов угля сейчас на складах 850 тыс. тонн, это критически мало. Нужно хотя бы 3 млн тонн".
Не стало больше этих запасов и с началом октября.
Проблемы с недостаточным количеством угля возникают не первый год. Даже в начале текущего года, власти приходилось оперативно искать новые поставки. Одна из ключевых причин, почему так происходит - Украина после начала блокады Донбасса в 2017 году потеряла стабильные поставки энергетического угля в необходимом объеме. Импорт существенно дорожает.
В экспертных кругах не исключают, что к вопросу могут "подключить" СНБО. Об этом говорил недавно и президент Владимир Зеленский. "Вопрос поставок угля, которого не хватает, этот вопрос также будет подниматься на заседаниях СНБО", - говорил Глава государства во время пресс-конференции в Трускавце.