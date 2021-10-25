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Правительство разрешило Нафтогазу поставлять газ больницам по фиксированной цене

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Кабинет министров Украины предварительно согласовал решение правления НАК “Нафтогаз Украины” о поставках природного газа больницам по фиксированной цене. Об этом УНН сообщает со ссылкой на распоряжение от 23 октября 2021 года № 1295-р.

Правительство разрешило Нафтогазу поставлять газ больницам по фиксированной цене

Детали

В документе сообщается, что "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдингˮ может поставлять природный газ учреждениям здравоохранения государственной собственности и учреждениям здравоохранения коммунальной собственности по примерным договорам поставки природного газа бюджетным учреждениям и организациям.

Также правлению акционерного общества “Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” поручено принять меры по заключению договоров.

Дополнение

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину в течение трех дней принять меры касательно бесперебойных поставок газа.

На рубеже старта отопительного сезона местные власти из регионов начала сигнализировать о чрезвычайных ситуациях с поставками газа для учреждений социальной сферы и бюджетных учреждений.

Сообщалось, что поставщики, до роста цен выигравшие торги и заключившие договоры на поставку топлива, отказываются это делать, ведь это значительно ниже цены, которая есть на рынке сегодня. То есть, несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ за 7-8 гривен за кубометр, теперь получается — за 30, указывали из регионов.

Впоследствии заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская сообщила, что местная власть проводила заседания региональных комиссий ТЭБ и ЧС об отсутствии поставок газа в учреждения для преодоления технических моментов, чтобы ускорить подписание среднесрочных договоров на поставку газа по более низкой цене с НАК “Нафтогаз Украины” — по сокращенной процедуре.

В частности, в конце сентября Кабмин, НАК “Нафтогаз Украины” Офис Президента подписали Меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы не будут расти. Согласно документу, цена газа для населения составляет 7,4 грн. за 1 куб. м, для бюджетных учреждений — 13,6 грн. за 1 куб. м.

“Нафтогаз” подтвердил, что предлагает бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, финансируемым из государственного или местных бюджетов, среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ — 13,7 за кубометр (с транспортировкой и НДС — 16,8 грн).

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