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Уряд затвердив законопроєкт про створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери - Шмигаль

Київ • УНН

 • 30247 перегляди

Кабінет міністрів схвалив законопроект про створення єдиної інформаційної системи для соціальної сфери, яка міститиме бази даних та інформацію про одержувачів усіх видів соціальної допомоги, що надається державою, що дозволить забезпечити більш адресну підтримку та ефективне використання бюджетних коштів.

Уряд затвердив законопроєкт про створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери - Шмигаль

Кабінет міністрів затвердив законопроєкт про створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, яка міститиме різні бази даних та інформацію про отримувачів усіх видів соціальної допомоги, яку надає держава. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Затверджено законопроєкт про Єдину інформаційну систему соціальної сфери. Визначимо правові засади роботи такої системи, яка є основою для надання соціальної підтримки в нашій країні. Крім того, Уряд створить Єдиний соціальний реєстр, який міститиме різні бази даних та інформацію про отримувачів усіх видів соціальної допомоги, яку надає держава,

- повідомив Шмигаль.

Деталі

За його словами, це дозволить більш адресно підтримувати громадян, які цього дійсно потребують, та підвищить ефективність використання бюджетних коштів.

Доповнення

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що законопроєктом пропонується визначити правові та організаційні засади функціонування системи, зокрема, шляхом взаємодії інформаційних ресурсів соціальної сфери та їх інтеграції з іншими державними інформаційними ресурсами, в тому числі державними реєстрами.

Документ передбачає установити засади створення та функціонування Єдиного соціального реєстру, що є однією із центральних підсистем Єдиної системи та компонує в себе різні реєстри, бази даних і програмно- інформаційні комплекси, держателями яких є Мінсоцполітики та інші центральні органи виконавчої влади, зокрема, Пенсійний фонд України, якому передано функції з призначення та надання пільг і житлових субсидій, що є найбільш популярними видами державної підтримки.

Також пропонується визначити, що призначенням Соціального реєстру є централізоване збереження та облік електронних даних отримувачів усіх видів соціальної підтримки, передбачених законодавством тощо.

Нагадаємо

Мінсоцполітики домовилося про співпрацю з банківськими асоціаціями України. Це дасть змогу напрацювати централізований механізм виплат окремих видів соціальної допомоги.

Павло Башинський

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