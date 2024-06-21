Кабинет министров утвердил законопроект о создании единой информационной системы социальной сферы, которая будет содержать различные базы данных и информацию о получателях всех видов социальной помощи, которую предоставляет государство. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Утвержден законопроект о единой информационной системе социальной сферы. Определим правовые основы работы такой системы, которая является основой для предоставления социальной поддержки в нашей стране. Кроме того, правительство создаст единый социальный реестр, который будет содержать различные базы данных и информацию о получателях всех видов социальной помощи, которую предоставляет государство, - сообщил Шмыгаль.

Детали

По его словам, это позволит более адресно поддерживать граждан, которые в этом действительно нуждаются, и повысит эффективность использования бюджетных средств.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил, что законопроектом предлагается определить правовые и организационные основы функционирования системы, в частности, путем взаимодействия информационных ресурсов социальной сферы и их интеграции с другими государственными информационными ресурсами, в том числе государственными реестрами.

Документ предусматривает установить основы создания и функционирования единого социального реестра, который является одной из центральных подсистем единой системы и компонует в себя различные реестры, базы данных и программно - информационные комплексы, держателями которых являются Минсоцполитики и другие центральные органы исполнительной власти, в частности, Пенсионный фонд Украины, которому переданы функции по назначению и предоставлению льгот и жилищных субсидий, которые являются наиболее популярными видами государственной поддержки.

Также предлагается определить, что назначением социального реестра является централизованное сохранение и учет электронных данных получателей всех видов социальной поддержки, предусмотренных законодательством и тому подобное.

Напомним

Минсоцполитики договорилось о сотрудничестве с банковскими ассоциациями Украины. Это позволит наработать централизованный механизм выплат отдельных видов социальной помощи.