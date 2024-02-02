Уряд заклав передумови для запровадження цифрової сертифікації операторів протимінної діяльності

Кабінет міністрів України затвердив постанову, що створює єдиний підхід до сертифікації операторів протимінної діяльності. Таким чином закладаються передумови для запровадження цифрової сертифікації. В подальшому це дасть Україні десятки протимінних операторів, сотні команд та одиниць техніки, що допоможуть розмінуванню. Про це в Telegram повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

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За словами Мельничука, метою проєкту є встановлення єдиного підходу до порядку сертифікації операторів протимінної діяльності та процесів протимінної діяльності шляхом запровадження на період реалізації експериментального проєкту порядку видачі операторам протимінної діяльності сертифікатів відповідності процесів протимінної діяльності.

Визначено, що координатором експериментального проєкту є Мінекономіки.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду повідомляв, що сьогодні буде прийнята постанова,що створює єдиний підхід до сертифікації операторів протимінної діяльності.

Тепер це будуть чіткі строки, єдині вимоги, зрозумілий підхід. Закладаємо передумови для запровадження цифрової сертифікації. Що це дасть? Десятки протимінних операторів, сотні команд та одиниць техніки, що допоможуть очистити українську землю від вибухонебезпечних предметів.

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Окрім того, він повідомив, що у грудні минулого року в Україні було 26 сертифікованих операторів протимінної діяльності. На початку лютого їх вже 29.

Ще 48 операторів у процесі сертифікації.

У 2023 році у нас було 1500 саперів. У 2024 році їх уже буде 3,5 тисячі. Станом на 1 січня 2023 у нас практично не було машин для гуманітарного розмінування. На початку цього року таких спеціальних машин вже 55.