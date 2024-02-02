Правительство заложило предпосылки для внедрения цифровой сертификации операторов противоминной деятельности

Кабинет министров Украины утвердил постановление, которое создает единый подход к сертификации операторов противоминной деятельности. Таким образом закладываются предпосылки для внедрения цифровой сертификации. В дальнейшем это даст Украине десятки противоминных операторов, сотни команд и единиц техники, которые помогут разминированию. Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Согласовано предложение Министерства экономики по реализации в течение двух лет экспериментального проекта по сертификации операторов противоминной деятельности и процессов противоминной деятельности. Утвержден Порядок реализации экспериментального проекта. - написал Мельничук.

Детали

По словам Мельничука, целью проекта является установление единого подхода к порядку сертификации операторов противоминной деятельности и процессов противоминной деятельности путем введения на период реализации экспериментального проекта порядка выдачи операторам противоминной деятельности сертификатов соответствия процессов противоминной деятельности.

Определено, что координатором экспериментального проекта является Минэкономики.

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Дополнительно

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства сообщал, что сегодня будет принято постановление, создающее единый подход к сертификации операторов противоминной деятельности.

Теперь это будут четкие сроки, единые требования, понятный подход. Закладываем предпосылки для внедрения цифровой сертификации. Что это даст? Десятки противоминных операторов, сотни команд и единиц техники, которые помогут очистить украинскую землю от взрывоопасных предметов. - отметил Шмыгаль. Шмыгаль

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Кроме того, он сообщил, что в декабре прошлого года в Украине было 26 сертифицированных операторов противоминной деятельности. В начале февраля их уже 29.

Еще 48 операторов в процессе сертификации.