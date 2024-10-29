Уряд визначився з новим заступником очільника МЗС: хто ним став
Київ • УНН
Мар'яну Бецу призначено заступником міністра закордонних справ України. До призначення вона працювала послом в Естонії, а раніше була спікеркою МЗС.
Кабінет міністр України призначив заступником міністра закордонних справ України Мар’яну Бецу, повідомив у вівторок представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
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За словами Мельничука, Кабінетом Міністрів "призначено Бецу Мар’яну Олександрівну заступником Міністра закордонних справ України".
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До 2018 року Мар’яна Беца була спікеркою МЗС, з 2018-го до 2023-го працювала послом України в Естонії.
Нагадаємо
7 вересня Андрій Сибіга, новий міністр закордонних справ України, оголосив про майбутні кадрові зміни в дипломатичному корпусі. Він наголосив на необхідності адаптації МЗС до нових геополітичних умов та посиленні роботи з міжнародними партнерами.