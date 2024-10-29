Правительство определилось с новым заместителем главы МИД: кто им стал
Киев • УНН
Марьяна Беца назначена заместителем министра иностранных дел Украины. До назначения она работала послом в Эстонии, а ранее была спикером МИД.
Кабинет министр Украины назначил заместителем министра иностранных дел Украины Марьяну Бецу, сообщил во вторник представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
По словам Мельничука, Кабинетом Министров «назначена Беца Марьяна Александровна заместителем Министра иностранных дел Украины».
Справочно
До 2018 года Марьяна Беца была спикером МИД, с 2018-го по 2023-й работала послом Украины в Эстонии.
Напомним
7 сентября Андрей Сибига, новый министр иностранных дел Украины, объявил о предстоящих кадровых изменениях в дипломатическом корпусе. Он отметил необходимость адаптации МИД к новым геополитическим условиям и усилении работы с международными партнерами.