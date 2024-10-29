Правительство определилось с новым заместителем главы МИД: кто им стал

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Марьяна Беца назначена заместителем министра иностранных дел Украины. До назначения она работала послом в Эстонии, а ранее была спикером МИД.

Кабинет министр Украины назначил заместителем министра иностранных дел Украины Марьяну Бецу, сообщил во вторник представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

 Детали

По словам Мельничука, Кабинетом Министров «назначена Беца Марьяна Александровна заместителем Министра иностранных дел Украины». 

Справочно

До 2018 года Марьяна Беца была спикером МИД, с 2018-го по 2023-й работала послом Украины в Эстонии.

Напомним 

7 сентября Андрей Сибига, новый министр иностранных дел Украины, объявил о предстоящих кадровых изменениях в дипломатическом корпусе. Он отметил необходимость адаптации МИД к новым геополитическим условиям и усилении работы с международными партнерами.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
estoniyaЭстония
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