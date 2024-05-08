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Уряд створив штаб підготовки до опалювального сезону

Уряд створив штаб підготовки до опалювального сезону

Київ • УНН

 • 17405 перегляди

Уряд створив Штаб з підготовки до наступного опалювального сезону. Він координуватиме заходи, спрямовані на подолання наслідків ворожих атак на енергетичну галузь та адаптацію паливно-енергетичного комплексу до нових викликів.

Сьогодні Кабінет Міністрів створив Штаб підготовки до наступного опалювального сезону. Він координуватиме роботи з подолання наслідків ворожих ударів по енергетиці, та роботи з адаптації паливно-енергетичного комплексу до нових викликів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН

За словами прем'єра, до складу Штабу увійдуть представники ключових міністерств та відомств, народні депутати та  представники громад. 

Штаб координуватиме всі роботи з подолання наслідків російського енергетичного терору, модернізації та адаптації паливно-енергетичного комплексу до нових викликів

- розповів Шмигаль. 

Крім того, зі слів Шмигаля, уряд активніше залучатиме допомогу від партнерів і буде працювати над вирішенням боргової кризи в енергетиці. 

Також сьогодні уряд ухвалив низку рішень в енергетичній сфері, зокрема збільшив у п'ять разів субсидії на електроенергію для жителів Харківщини, які залишилися без світла через російські атаки.

Масовані російські атаки завдали енергетиці збитків на понад мільярд доларів - Міненерго05.05.24, 11:43 • 25287 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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