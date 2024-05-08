Правительство создало штаб подготовки к отопительному сезону

Сегодня Кабинет Министров создал Штаб подготовки к следующему отопительному сезону. Он будет координировать работы по преодолению последствий вражеских ударов по энергетике, и работы по адаптации топливно-энергетического комплекса к новым вызовам. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

По словам премьера, в состав Штаба войдут представители ключевых министерств и ведомств, народные депутаты и представители громад.

Штаб будет координировать все работы по преодолению последствий российского энергетического террора, модернизации и адаптации топливно-энергетического комплекса к новым вызовам - рассказал Шмыгаль.

Кроме того, по словам Шмыгаля, правительство будет активнее привлекать помощь от партнеров и будет работать над решением долгового кризиса в энергетике.

Также сегодня правительство приняло ряд решений в энергетической сфере, в частности увеличило в пять раз субсидии на электроэнергию для жителей Харьковщины, которые остались без света из-за российских атак.

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