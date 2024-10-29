Уряд спростив механізм виплати компенсацій особам з інвалідністю: для кого та як саме
Київ • УНН
Кабмін змінив порядок виплати компенсацій за самостійно придбані засоби реабілітації для осіб з порушеннями зору або слуху. Тепер достатньо лише документа від МСЕК або ЛКК, що підтверджує інвалідність.
Кабінет міністрів України спростив механізм виплати особам з інвалідністю з порушеннями зору або слуху компенсацій за деякі самостійно придбані засоби реабілітації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Мельничук повідомляє, що внесено зміни до постанови КМУ від 05.04.2012 N 321 "Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби, їх переліку".
Спрощено механізм виплати особам з інвалідністю з порушеннями зору або слуху компенсацій за деякі самостійно придбані засоби реабілітації та передбачено, що такі виплати здійснюються лише на підставі документа, виданого відповідно медико-соціальною експертною комісією або лікарсько-консультативною комісією, що підтверджує інвалідність по слуху або зору, без необхідності оформлення висновку
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Також за його словами, визначено належний перелік документів, які подаються окремими категоріями громадян для взяття на облік та забезпечення засобами реабілітації або виплати компенсації.
Окрім того, Мельничук зазначив, що удосконалено механізм заміни засобу реабілітації, втраченого чи пошкодженого внаслідок дії непереборної сили або бойових дій. Удосконалено законодавче регулювання процедури заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та встановлено випадки, у яких субʼєкт господарювання може замінити приймальну гільзу (куксоприймач) за рахунок коштів державного бюджету на підставі рішення комісії підприємства, без необхідності оформлення висновку.
Встановлено обовʼязок інформування територіальних відділень Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю уповноваженими особами органів місцевого самоврядування у разі забезпечення особи засобом реабілітації за рахунок коштів місцевого бюджету та/або засобами реабілітації, що передані органам місцевого самоврядування як благодійна або гуманітарна допомога тощо
Доповнення
Функції центральної МСЕК передали до НДІ медико-соціальних проблем інвалідності.