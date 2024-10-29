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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство упростило механизм выплаты компенсаций лицам с инвалидностью: для кого и как именно

Правительство упростило механизм выплаты компенсаций лицам с инвалидностью: для кого и как именно

Киев  •  УНН

12:22 • 2015 просмотра

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Кабмин изменил порядок выплаты компенсаций за самостоятельно приобретенные средства реабилитации для лиц с нарушениями зрения или слуха. Теперь достаточно лишь документа от МСЭК или ВКК, подтверждающего инвалидность.

Кабинет министров Украины упростил механизм выплаты лицам с инвалидностью с нарушениями зрения или слуха компенсаций за некоторые самостоятельно приобретенные средства реабилитации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Мельничук сообщает, что внесены изменения в постановление КМУ от 05.04.2012 N 321 «Об утверждении Порядка обеспечения вспомогательными средствами реабилитации (техническими и другими средствами реабилитации) лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и других отдельных категорий населения и выплаты денежной компенсации стоимости за самостоятельно приобретенные такие средства, их перечня».

Упрощен механизм выплаты лицам с инвалидностью с нарушениями зрения или слуха компенсаций за некоторые самостоятельно приобретенные средства реабилитации и предусмотрено, что такие выплаты осуществляются только на основании документа, выданного соответственно медико-социальной экспертной комиссией или врачебно-консультативной комиссией, подтверждающего инвалидность по слуху или зрению, без необходимости оформления заключения

- написал Мельничук.

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Также по его словам, определен надлежащий перечень документов, которые подаются отдельными категориями граждан для постановки на учет и обеспечения средствами реабилитации или выплаты компенсации.

Кроме того, Мельничук отметил, что усовершенствован механизм замены средства реабилитации, утраченного или поврежденного в результате действия непреодолимой силы или боевых действий. Усовершенствовано законодательное регулирование процедуры замены приемной гильзы (куксоприемника) и установлены случаи, в которых субъект хозяйствования может заменить приемную гильзу (куксоприемник) за счет средств государственного бюджета на основании решения комиссии предприятия, без необходимости оформления заключения.

Установлена обязанность информирования территориальных отделений Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью уполномоченными лицами органов местного самоуправления в случае обеспечения лица средством реабилитации за счет средств местного бюджета и/или средствами реабилитации, переданными органам местного самоуправления в качестве благотворительной или гуманитарной помощи и т.д

- написал Мельничук.

Дополнение

Функции центральной МСЭК передали в НИИ медико-социальных проблем инвалидности.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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