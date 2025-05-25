Університетський туристичний автобус розбився в Колумбії: щонайменше десять людей загинули
Київ • УНН
У Колумбії автобус з 22 студентами та викладачами розбився через втрату керування водієм. Щонайменше 10 людей загинули, ще 11 отримали поранення, університет оголосив жалобу.
Екскурсія студентів та викладачів коледжу закінчилася трагедією: в центральній Колумбії, на естакаді між муніципалітетами сталася жхлива аварія. Вісім із десяти загиблих померли миттєво на місці ДТП.
Про це передає УНН із посиланням на Newsroom Infobae.
Щонайменше десять людей загинули внаслідок аварії автобуса на естакаді між муніципалітетами Кахамарка і Каларка в центральній Колумбії.
Автобус у якому перебувало 22 студенти, два викладачі та офіцер зв’язку розбився внаслідок того, що водій не впорався з керуванням транспорту.
Водій втратив керування автобусом через механічну несправність, внаслідок чого кілька пасажирів випали з транспортного засобу та впали з мосту
Щонайменше 10 осіб і ще 11 отримали поранення.
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Вісім із десяти загиблих померли миттєво на місці аварії, куди було направлено кілька бригад швидкої допомоги, які відповідали за вилучення тіл та транспортування поранених до різних медичних центрів департаменту, пишуть ЗМІ.
Доповнення
Група представників університету проводила академічні практики у співпраці з Національним інститутом шляхів сполучення (Invías). Аварія сталася, коли студенти та викладачі поверталися з проходження практики.
Муніципальні дорожні інспектори працюють над виявленням обставин, "виконуючи відповідні слідчі завдання", щоб з'ясувати, чому сталася аварія.
Університет Гумбольдта Колумбії оголосив дводенну жалобу після "болючої втрати кількох колег, студентів, професорів та адміністраторів" внаслідок аварії.
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