Университетский туристический автобус разбился в Колумбии: по меньшей мере десять человек погибли

Экскурсия студентов и преподавателей колледжа закончилась трагедией: в центральной Колумбии, на эстакаде между муниципалитетами произошла ужасная авария. Восемь из десяти погибших умерли мгновенно на месте ДТП.

Об этом передает УНН со ссылкой на Newsroom Infobae.

По меньшей мере десять человек погибли в результате аварии автобуса на эстакаде между муниципалитетами Кахамарка и Каларка в центральной Колумбии.

Автобус, в котором находилось 22 студента, два преподавателя и офицер связи, разбился в результате того, что водитель не справился с управлением транспорта.

Водитель потерял управление автобусом из-за механической неисправности, в результате чего несколько пассажиров выпали из транспортного средства и упали с моста - пояснил полковник Луис Фернандо Атуеста, представитель полиции.

По меньшей мере 10 человек и еще 11 получили ранения.

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Восемь из десяти погибших умерли мгновенно на месте аварии, куда было направлено несколько бригад скорой помощи, которые отвечали за извлечение тел и транспортировку раненых в различные медицинские центры департамента, пишут СМИ.

Дополнение

Группа представителей университета проводила академические практики в сотрудничестве с Национальным институтом путей сообщения (Invías). Авария произошла, когда студенты и преподаватели возвращались с прохождения практики.

Муниципальные дорожные инспекторы работают над выявлением обстоятельств, "выполняя соответствующие следственные задачи", чтобы выяснить, почему произошла авария.

Университет Гумбольдта Колумбии объявил двухдневный траур после "болезненной потери нескольких коллег, студентов, профессоров и администраторов" в результате аварии.

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