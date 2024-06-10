Унаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області постраждала 44-річна жінка
Київ • УНН
44-річна жінка була поранена під час одного з російських обстрілів Дніпропетровської області, де були пошкоджені житлові будівлі, інфраструктура і приватна власність.
Окупанти двічі заатакували Дніпропетровщину. У результаті однієї з учорашніх атак на райцентр постраждала 44-річна жінка. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Увечері армія окупантів двічі обстріляла Дніпропетровську область. Відтак, Марганецька громада зазнала артилерійського удару, а по Покровській громаді був здійснений удар дроном-камікадзе. У результаті обстрілів пошкоджені парник та приватний рибальський човен.
На ранок терор району продовжився. Під ворожим вогнем опинилися Нікополь та Мирівська громада. Пошкоджені 4 приватні будинки, 2 господарські споруди, гараж, газогони та лінія електропередач. На щастя, люди залишилися неушкодженими.
Однак, за уточненою інформацією, через одну з учорашніх атак на райцентр постраждала 44-річна жінка. Їй надали необхідну медичну допомогу, і вона лікуватиметься амбулаторно.
У Дніпропетровській області працює ППО по розвідувальному БпЛА09.06.24, 23:33 • 22940 переглядiв