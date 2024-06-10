В результате российских обстрелов Днепропетровской области пострадала 44-летняя женщина

Оккупанты дважды за атаковали Днепропетровщину. В результате одной из вчерашних атак на райцентр пострадала 44-летняя женщина. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Вечером армия оккупантов дважды обстреляла Днепропетровскую область. Следовательно, Марганецкая община подверглась артиллерийскому удару, а по Покровской общине был осуществлен удар дроном-камикадзе. В результате обстрелов повреждены парник и частная рыбацкая лодка.

Наутро террор района продолжился. Под вражеским огнем оказались Никополь и Мировская община. Повреждены 4 частных дома, 2 хозяйственных сооружения, гараж, газопроводы и линия электропередач. К счастью, люди остались невредимыми.

Однако, по уточненной информации, из-за одной из вчерашних атак на райцентр пострадала 44-летняя женщина. Ей оказали необходимую медицинскую помощь, и она будет лечиться амбулаторно.

В Днепропетровской области работает по по разведывательному БпЛА