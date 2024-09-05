Умєров обговорив з міністром оборони Німеччини посилення ППО України
Київ • УНН
Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Обговорено постачання ракетних систем, боєприпасів та розвиток ППО, зокрема передачу 17 систем IRIS-T до 2025 року.
Міністр оборони України Рустем Умєров здійснив робочий візит до Німеччини, де зустрівся з німецьким колегою та обговорив посилення обороноздатності України. Про це пише УНН з посиланням на заяву Умєрова у Facebook.
Деталі
З офіційним візитом перебуваю в Німеччині, де провів важливу зустріч з Федеральним міністром оборони Борисом Пісторіусом. Обговорили ключові питання зміцнення оборонного співробітництва між нашими країнами
За його словами, під час перемовин увагу зосередили на постачанні сучасних ракетних систем та боєприпасів для України, а також подальшому розвитку протиповітряної оборони.
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