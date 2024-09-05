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Умєров обговорив з міністром оборони Німеччини посилення ППО України

Умєров обговорив з міністром оборони Німеччини посилення ППО України

Київ • УНН

 • 59768 перегляди

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Обговорено постачання ракетних систем, боєприпасів та розвиток ППО, зокрема передачу 17 систем IRIS-T до 2025 року.

Міністр оборони України Рустем Умєров здійснив робочий візит до Німеччини, де зустрівся з німецьким колегою та обговорив посилення обороноздатності України. Про це пише УНН з посиланням на заяву Умєрова у Facebook.

Деталі

З офіційним візитом перебуваю в Німеччині, де провів важливу зустріч з Федеральним міністром оборони Борисом Пісторіусом. Обговорили ключові питання зміцнення оборонного співробітництва між нашими країнами

- розповів Умєров. 

За його словами, під час перемовин увагу зосередили на постачанні сучасних ракетних систем та боєприпасів для України, а також подальшому розвитку протиповітряної оборони.

Шольц обіцяє, що Німеччина передасть Україні понад півтора десятка систем ППО IRIS-T 04.09.24, 17:01 • 28938 переглядiв

Наразі Німеччина замовила для України ще 17 систем ППО IRIS-T, чотири з яких ми отримаємо вже до кінця цього року, а решта у 2025. Ця допомога є надзвичайно важливою для захисту нашого неба у світлі останніх повітряних терористичних атак з боку росії

- розповів міністр оборони України.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про продовження підтримки України, зокрема кредитом G7 на 50 млрд євро. Це дозволить Україні закупити зброю у великих масштабах.

Німеччина пояснила плани щодо допомоги Україні після 2025 року17.08.24, 21:45 • 69616 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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