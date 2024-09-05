Умєров обговорив з міністром оборони Німеччини посилення ППО України

Міністр оборони України Рустем Умєров здійснив робочий візит до Німеччини, де зустрівся з німецьким колегою та обговорив посилення обороноздатності України. Про це пише УНН з посиланням на заяву Умєрова у Facebook.

Деталі

З офіційним візитом перебуваю в Німеччині, де провів важливу зустріч з Федеральним міністром оборони Борисом Пісторіусом. Обговорили ключові питання зміцнення оборонного співробітництва між нашими країнами

За його словами, під час перемовин увагу зосередили на постачанні сучасних ракетних систем та боєприпасів для України, а також подальшому розвитку протиповітряної оборони.

Шольц обіцяє, що Німеччина передасть Україні понад півтора десятка систем ППО IRIS-T

Наразі Німеччина замовила для України ще 17 систем ППО IRIS-T, чотири з яких ми отримаємо вже до кінця цього року, а решта у 2025. Ця допомога є надзвичайно важливою для захисту нашого неба у світлі останніх повітряних терористичних атак з боку росії