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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Умеров обсудил с министром обороны Германии усиление ПВО Украины

Умеров обсудил с министром обороны Германии усиление ПВО Украины

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 11:41  •  20336 просмотра

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Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с немецким коллегой Борисом Писториусом. Обсуждались поставки ракетных систем, боеприпасов и развитие ПВО, в частности передачу 17 систем IRIS-T до 2025 года.

Министр обороны Украины Рустем Умеров совершил рабочий визит в Германию, где встретился с немецким коллегой и обсудил усиление обороноспособности Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Умерова в Facebook.

Детали

С официальным визитом нахожусь в Германии, где провел важную встречу с Федеральным министром обороны Борисом Писториусом. Обсудили ключевые вопросы укрепления оборонного сотрудничества между нашими странами

- рассказал Умеров. 

По его словам, во время переговоров внимание сосредоточили на поставке современных ракетных систем и боеприпасов для Украины, а также дальнейшем развитии противовоздушной обороны.

Шольц обіцяє, що Німеччина передасть Україні понад півтора десятка систем ППО IRIS-T 4 сентября 2024, 14:01 • 27737 просмотров

Сейчас Германия заказала для Украины еще 17 систем ПВО IRIS-T, четыре из которых мы получим уже до конца этого года, а остальные в 2025. Эта помощь является чрезвычайно важной для защиты нашего неба в свете последних воздушных террористических атак со стороны России

- рассказал министр обороны Украины.

Напомним,

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о продолжении поддержки Украины, в частности кредитом G7 на 50 млрд евро. Это позволит Украине закупить оружие в больших масштабах.

Німеччина пояснила плани щодо допомоги Україні після 2025 року17 августа 2024, 18:45 • 69008 просмотров

Владимир Омельченко

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