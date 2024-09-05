Умеров обсудил с министром обороны Германии усиление ПВО Украины
Киев • УНН
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с немецким коллегой Борисом Писториусом. Обсуждались поставки ракетных систем, боеприпасов и развитие ПВО, в частности передачу 17 систем IRIS-T до 2025 года.
Министр обороны Украины Рустем Умеров совершил рабочий визит в Германию, где встретился с немецким коллегой и обсудил усиление обороноспособности Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Умерова в Facebook.
Детали
С официальным визитом нахожусь в Германии, где провел важную встречу с Федеральным министром обороны Борисом Писториусом. Обсудили ключевые вопросы укрепления оборонного сотрудничества между нашими странами
По его словам, во время переговоров внимание сосредоточили на поставке современных ракетных систем и боеприпасов для Украины, а также дальнейшем развитии противовоздушной обороны.
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Сейчас Германия заказала для Украины еще 17 систем ПВО IRIS-T, четыре из которых мы получим уже до конца этого года, а остальные в 2025. Эта помощь является чрезвычайно важной для защиты нашего неба в свете последних воздушных террористических атак со стороны России
Напомним,
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о продолжении поддержки Украины, в частности кредитом G7 на 50 млрд евро. Это позволит Украине закупить оружие в больших масштабах.
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