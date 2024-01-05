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Умєров обговорив порушення ракетою рф повітряного простору Польщі з міністром оборони країни

Умєров обговорив порушення ракетою рф повітряного простору Польщі з міністром оборони країни

Київ • УНН

 • 29373 перегляди

Міністри оборони України та Польщі обговорили порушення російською ракетою повітряного простору Польщі та підтримку регіональної безпеки України.

Міністри оборони України і Польщі Рустем Умєров і Владислав Косіняк-Камиш обговорили нещодавній інцидент з порушенням російською ракетою повітряного простору Польщі, повідомляє польске оборонне відомство, пише УНН

Безпека в регіоні, підтримка України в захисті від росії та нещодавній інцидент у польському повітряному просторі біля кордону з Україною стали головними темами сьогоднішньої розмови між віцепрем'єром, міністром національної оборони Владиславом Косіняком-Камишем та міністром оборони України Рустемом Умєровим

- йдеться у повідомленні польского міністерства. 

Доповнення

Наприкінці грудня польські військові заявили, що об'єкт, який вони ідентифікували як російську керовану ракету, порушив повітряний простір країни 29 грудня з боку кордону з Україною і залишив його через три хвилини після входження.

 Очільник польського Бюро національної безпеки Яцек Сєвєра в середу заявив, що не може виключити, що порушення 29 грудня повітряного простору Польщі, за даними Варшави, російською ракетою, було провокацією

Умєров поінформував міністра оборони Польщі про ситуацію на фронті та запросив його до Києва05.01.24, 12:04 • 25054 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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