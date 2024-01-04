У Польщі не виключають провокації в порушенні російською ракетою повітряного простору
Київ • УНН
Польський чиновник Яцек Сєвєра припускає, що порушення російською ракетою повітряного простору могло бути провокацією
Очільник польського Бюро національної безпеки Яцек Сєвєра в середу заявив, що не може виключити, що порушення 29 грудня повітряного простору Польщі, за даними Варшави, російською ракетою, було провокацією, пише УНН з посиланням на Reuters.
"Я не можу цього виключати. (Наші) союзники також не виключають цього", - сказав Сєвєра в інтерв'ю TVN24, коли його запитали, чи вважає він, що порушення швидше було провокацією, ніж випадковістю.
"Важко припустити, що порушення кордону Польщі на 40 кілометрів (углиб) було випадковим. Така траєкторія дуже суттєво порушує повітряний простір", - зазначив він.
Сєвєра сказав, що нещодавня зміна уряду у Варшаві та серед вищих військових чиновників Польщі також могла бути чинником.
"Адміністрація кремля усвідомлює, що в дуже важкий момент у Польщі уряд переходить до адміністрації, яка не перебувала при владі вісім років, - зазначив він. - З цієї причини ризик тестування високий".
Сєвєра також зазначив, що нещодавні збої в роботі глобальної системи позиціонування (GPS) у Польщі та Балтійському регіоні викликають занепокоєння.
"Якщо ми додамо такі інциденти, як збій у роботі системи GPS... які здаються, скажімо так, неспецифічними, насправді це дуже непокоїть військових планувальників", - зазначив він.
"Це стосується глушіння сигналу союзників поблизу Сувалкського коридору, навколо портів Гдині, через які прибуває союзна (військова) допомога, і данських проток, і це не зачіпає (російську) систему ГЛОНАСС", що є російським еквівалентом західної GPS, сказав Сєвєра.
Доповнення
Наприкінці грудня польські військові заявили, що об'єкт, який вони ідентифікували як російську керовану ракету, порушив повітряний простір країни 29 грудня з боку кордону з Україною і залишив його через три хвилини після входження.